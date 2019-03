5G není pro smartphony stěžejní. Za pět let budou mít stále drtivou převahu LTE telefony

O technologii 5G se mluví téměř jako o nezbytnosti zítřka, ale smartphony se bez ní ještě nějaký ten rok bez potíží obejdou. Vyplývá to z prognózy analytiků IDC, kteří uvádějí, že i v roce 2023 se bude prodávat většina smartphonů podporujících současnou LTE (4G) technologii. 5G mobily mají mít zhruba čtvrtinu trhu.

Generace 2019 Očekávaná distribuce (mil. ks) 2019 Očekávaný tržní podíl 2019 Očekávaná meziroční změna 2023 Očekávaná distribuce (mil. ks) 2023 Očekávaný tržní podíl 2023 Očekávaná meziroční změna 3G 57.5 4.1% -25.4% 34.6 2.2% -3.4% 4G 1,330.6 95.4% 0.2% 1,105.9 71.7% -4.4% 5G 6.7 0.5% N/A 401.3 26.0% 23.9% Celkem 1,394.9 100.0% -0.8% 1,541.8 100.0% 1.7%

Z prognózy IDC vyplývá, že i v letošním roce budou prodeje smartphonů meziročně mírně klesat. 5G zařízení se na celkových prodejích mají podílet zhruba polovinou procenta. Do roku 2023 to mají být nicméně 5G telefony, které znovunastartují celkový mírný růst trhu o necelá 2 %. I za pět let ale budou tvořit většinu prodaných smartphonů (necelých 72 %) telefony se současnou LTE technologií.



Prognóza prodeje smartphonů podle jednotlivých síťových generací do roku 2023