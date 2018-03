5G smartphony budou přicházet pozvolna. Starší síťové technologie rychlý ústup nečeká

Nová studie společnosti Strategy Analytics se zaměřuje na to, jak rychle se budou 5G sítě využívat ve smartphonech. Zatímco technologie bude připravena v podstatě už v příštím roce a první zařízení by se na trhu mohla objevit na konci roku 2019, k většímu rozšíření 5G smartphonů dojde podle analytiků až mnohem později.

Teprve v roce 2021 vidí Strategy Analytics alespoň 5% podíl 5G smartphonů na všech v té době prodaných chytrých telefonech. Lídry budou trhy, kde se 5G sítě chystají ke komerčnímu spuštění nejdříve – tzn. zejména Spojené státy, Japonsko, Jižní Korea, ale také Čína. V prvních letech provozu se mají prodávat sotva desetimiliony 5G smartphonů ročně. Všech smartphonů se globálně prodá podobně jako v současnosti, tedy zhruba okolo 1,5 miliardy za rok.

Ještě pět let bez větších změn

Z důvodů pomalé obměny mobilních zařízení budou operátoři pochopitelně nadále udržovat i starší síťové technologie. První „na odstřel“ paradoxně nebude nejstarší provozovaná 2G síť, která sice nevyhovuje dnešní vysokým nárokům na bezpečnou komunikaci a hovory v ní se dají snadno odposlouchávat, ale na druhou stranu je nejméně náročná na provoz a údržbu. Navíc na ní fungují prakticky všechna zařízení včetně nejlevnějších tlačítkových telefonů.

Vypínat se tak u mnoha operátorů začnou nejdříve 3G sítě a uvolněné frekvence poslouží pro výstavbu 5G, případně dokrývání 4G. Právě sítě čtvrté generace zůstanou pro potřeby smartphonů (to se ovšem netýká internetu věcí) nejpoužívanější technologií nejméně do roku 2023. Svůj telefon tak určitě vyměníte dřív kvůli jeho morálnímu zastarání, než že by už nešel používat na stávajících sítích.

První evropské 5G sítě připravuje Deutsche Telekom spolu s Huawei: