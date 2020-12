5G souboj o pražské metro vrcholí. O2 do konce roku pokryje většinu stanic a tunelů

Prvního července spustilo O2 v Praze a Kolíně první českou 5G síť. Prvního října kontroval Vodafone a spustil 5G v pražském metru. Prvního prosince vrací úder O2 a slibuje, že ještě do konce roku pokryje 5G signálem více než polovinu (35) stanic a navazujících tunelů (viz mapka v galerii). Obdobný závazek koncem října deklaroval také T-Mobile:

Pokrývání zahájí v nejbližších dnech ve stanici Muzeum na trase C, následovat budou další stanice a přilehlé tunely. Signál bude do konce prosince 2020 k dispozici na trase C v úseku Háje - Nádraží Holešovice, na trase B v úseku Českomoravská - Radlická a stanice Nové Butovice a dále na trase A v úseku Náměstí Míru - Dejvická. Dále se bude pokračovat v roce 2021.

Operátor přidal i zajímavá čísla. 5G podporuje každý desátý telefon zakoupený u O2, což nezní jako moc, ale jen za poslední tři měsíce se zdvojnásobil počet dostupných modelů a prodej 5G telefonů vzrostl o 560 %.

A trend bude jistě pokračovat s tím, jak se podpora 5G dostává do stále levnějších telefonů. Nejlevnější v nabídce O2 je aktuálně Samsung Galaxy A42 za 9 495 Kč, nejlevnější 5G smartphone na českém trhu aktuálně je Realme 7 5G s cenou 7 499 Kč (při Black Friday to bylo ještě o tisícovku méně).

