5G v pneumatice? Ta od Pirelli upozorní na nebezpečné podmínky na vozovce

Automobily nabízejí množství různých senzorů – těmi k parkování začínaje, těmi kontrolující tlak v pneumatikách konče. Přední výrobce pneumatik Pirelli, který dodává řešení i pro monoposty Formule 1, však přišel s dalším jejich využitím. Za pomoci 5G sítí by mohly informovat o aktuálních podmínkách na vozovce.

Budoucnost automobilů je v jejich propojení se s ostatními vozidly a přítomnou infrastrukturou umožňující jistou komunikaci, jako jsou dopravní semafory atd., a sdílet informace o dopravních podmínkách nejen s ostatními řidiči ale i místními úřady. Proto Pirelli představilo systém Cyber Tire – první chytrou pneumatiku na světě.

Funguje tak, že během jízdy shromažďuje data z vozidla, jako jsou míra vody na vozovce, její pokrytí sněhem/ledem atd. a odesílá je pomocí 5G sítě, která umožňuje nízkou latenci, na server. Tato data by pak mohla být následně přeposlána všem řidičům blížícím se do „postižené“ oblasti a to samozřejmě opět pomocí sítě 5G.

A proč právě pneumatiky? Je tomu díky jejich přímému kontaktu s povrchem vozovky. Vyjma poskytnutí informací o aktuálních podmínkách, však mohou senzory řidiče vozu informovat i o tom, kolik na daných pneumatikách bylo ujeto kilometrů a stejně tak o jejich dynamickém zatížení atd. Kdy se pneumatiky dostanou na trh a jaká je jejich cena, zatím známo není. Smysl celého řešení je však zřejmý, jedná se zde především o bezpečnost silničního provozu.