6 milionů T-Mobilistů přeneslo za tři kvartály 43 PB. Finové to dají za tři týdny

T-Mobile nedávno ohlásil „významný nárůst přenesených dat“, meziročně téměř o 26 % na hodnotu 43 300 TB (6,2 milionu zákazníků). Průměrná měsíční spotřeba u těch paušálních (4 miliony) přesáhla 1,2 GB za měsíc. T-Mobile se chlubí, že je to o 20 % víc, než loni.

Čísla bez kontextu mohou vypadat líbivě, ale tak růžové to zase není. Oněch 43 300 TB je objem dat přenesený všemi zákazníky T-Mobilu za devět měsíců, na první pohled působí velkolepě, jenže... Český T-Mobile si vzali na paškál analytici z Tefficient a srovnali s datovým premiantem, finským operátorem Elisa.

.@TMobile_CZE's 6 million customers used 43300 TB in the first nine months of 2018. @ElisaOyj's 4 million customers used more in the last three weeks. https://t.co/oAD6qojFfk