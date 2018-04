A jen tak mimochodem: Elon Musk staví dračího kyborga. Asi víme, co to znamená...

Na Muskovi je vidět, že se svou prací královsky baví. Převrací na ruby vesmírné cestování a automobilový průmysl, projektuje potrubní poštu pro přepravu lidí, kope tunely pod Los Angeles, prodává plamenomety a teď... Teď podle tweetu „mimochodem staví dračího kyborga“.

Ani na četné dotazy neprozradil víc, takže pojďme spekulovat. Bude to hračka pro fantasy fanoušky alá lednový plamenomet? V lednu lidé pochybovali, o pár dní později jich Musk vyprodal 20 tisíc.

Reakce na krátký tweet jsou různé, hned ta první je téměř geniální („about fucking time“), ale hned další upozorňují na jeden zajímavý fakt. „Kyborg“ totiž znamená spojení organických a mechanických částí.

Ale co když tentokrát nejde o žádný komiksový prvek? Dragon je totiž jméno rakety SpaceX, která vozí zásoby na Mezinárodní vesmírnou stanici. Chystá pro ni Musk umělou inteligenci? Nějakou technologii, která by raketu napojila na lidský mozek? Nebo člověka posadí do Dragona? To už by s trochou fantazie splňovalo podmínku symbiózy organického a mechanického.

Při kadenci Muskových novinek se další informace jistě dozvíme už za pár dní...