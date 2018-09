A máme další ...Pay. Do Česka přišla největší čínská platební služba

Jen houšť a větší kapky. Včera jsme dostali Garmin Pay a Fitbit Pay, dnes pro vás máme zprávu o příchodu největší čínské platební služby AliPay ze skupiny Alibaba. I když cíl je přece jen jiný, primárním cílem je usnadnění útrat čínských turistů.

V letos otevřeném outletovém centru Prague The Styles Outlet budou zákazníci moci nově platit pomocí platební aplikace Alipay. Tento největší čínský poskytovatel bezkontaktních plateb přes mobil je již současně od konce června na Letišti Václava Havla v části prodejen v duty free zóně. S platebními aplikacemi je možné platit všude tam, kde lze útraty hradit kartou. Platba se děje prostým přiložením telefonu k terminálu.

„Celkem Alipay využívá v České republice více než sto obchodníků. Největším zákazníkem je Lagardere Travel Retail na pražském letišti,“ uvedla Simona Svobodová, ředitelka společnosti Sims Management, která Alipay v Česku zastupuje.

Nástup Alipay do Česka je součástí evropské expanze. Již loni služba působila v šesti evropských zemích. Na konci letošního roku má být k dispozici ve 12 evropských zemích, dohoda o spolupráci je podepsaná s více než stovkou bank a 40 technologickými společnostmi, píše EcommerceNews.com.

Zatím hlavně pro turisty

Pro platební aplikace je klíčové, aby s jejím provozovatelem spolupracovala i banka klienta. Bez toho bude mít vstup Alipay do České republiky význam jen pro čínské turisty. Těch v Česku podle Českého statistického úřadu výrazně přibývá. Ve druhém čtvrtletí jich přijelo 185 tisíc. Meziročně to byl skok o více než čtvrtinu.

„Jednáme o rozšíření platebního řešení Alipay do terminálů jedné z největších bank na českém trhu pro více než deset tisíc obchodníků,“ potvrdila Svobodová ze Sims Management. Ve hře o spolupráci s čínskou platební platformou je Moneta Money Bank. „Spolupráci s Alipay zvažujeme,“ sdělil mluvčí peněžního ústavu Jakub Švestka.

Odborníci na platební služby jsou však přesto k většímu rozšíření čínské aplikace na tuzemském trhu skeptičtí. „Masové rozšíření platební aplikace Alipay v České republice neočekávám, protože zde máme moderní infrastrukturu pro akceptaci platebních karet a vysokou popularitu rychlých bezkontaktních kartových plateb,“ soudí Pavel Riegger, vedoucí partner oddělení poradenství pro finanční instituce ve společnosti EY.

V České republice již působí služba Google Pay (dříve Android Pay). Aplikaci mohou využívat majitelé telefonů s operačním systémem Android. Ještě k tomu ale potřebují podporu banky, Google Pay zatím umí mBank, Komerční banka, Moneta nebo J&T Banka. Fio banka či Banka Creditas se plánují přidat ještě letos.

Na dveře Česka a Slovenska navíc klepe další velká platební platforma Apple Pay, napsal v červenci slovenský server Živé.sk.

Vlastní cestou

Část bank jako ČSOB, Česká spořitelna nebo mBank nabízí klientům vlastní aplikace umožňující bezkontaktní placení mobilem. Podobnou cestou se vydala i Air Bank ze skupiny PPF. Její aplikace funguje na Androidu.

„Placení mobilem chceme určitě umožnit i našim klientům s iPhony a v tomto případě je jedinou možností jít cestou Apple Pay. Takže se na to už připravujeme a budeme čekat, až Apple tuhle službu v Česku spustí. Ani další platební služby do budoucna nevylučujeme,“ uvedla mluvčí banky Jana Karasová. U jiných platebních služeb ale bude Air Bank nejdříve zkoumat, kolik klientů by je využilo.