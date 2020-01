A zase odklad. Skládací Motorola Razr dobrovolně přenechá prvenství Samsungu

Už to začíná být dost podezřelé. Motorola představila Razr se skládacím displejem loni v listopadu, a příliš rychle s ním na trh nespěchala. Předprodej měl začít 26. prosince, firma však skládačku odložila a uvedla hodně zvláštní důvod: „Motorola se rozhodla přizpůsobit termín předprodeje tak, aby lépe odpovídal poptávce uživatelů. Pracujeme na zajištění takového množství, abychom co nejlépe zajistili dostupnost Razeru v době startu prodeje.”

Ve druhé polovině ledna Motorola uvedla, že předobjednávky odstartují 26. ledna s tím, že se na pulty obchodů dostane 6. února. Motorola musela navenek držet pozitivní PR, takže uvedla, že za zdržením stojí neskutečný zájem ze strany veřejnosti o model, který spadá do legendární řady Razr. Už tehdy se nám to však nezdálo. Pokud má Motorola málo kusů, může upřednostnit první zájemce, a ti zbývající by si počkali na modely z druhé várky. Plošný odsun startu prodejů však znamená něco úplně jiného...