Absolutní hit! Ohebná Motorola Razr je triumf technologie a designu. Koupíte ji i v Česku

Jsou to více než tři roky, co Lenovo (výrobce mobilů Motorola) ukázalo první ohebné prototypy. Je to 15 let, co Motorola Razr V3 pobláznila svět. Dnes vidíme hotový produkt, který kombinuje špičkovou technologii a historický odkaz. Motorola Razr s ohebným displejem znovu získává pozornost celého světa.

Novinka skutečně připomíná historickou předlohu – štíhlým tvarem i ikonickou „bradou“. Po rozevření véčka většinu plochy vyplňuje ohebný displej. Motorola si dala hodně záležet na komplikovaném ocelovém kloubu. Zvenku dobře vypadá, v oteřeném stavu podpírá ohyb, aby se neprohýbal pod dotykem prstů, v zavřeném stavu poskytne panelu dostatečný rádius pro ohnutí, aby se vyloženě nelámal.



Na kloubu si Moto dala hodně záležet. Odrazy světla prozrazují, že je displej mírně zvlněný, ale po rozsvícení a pohledu zpříma to vidět nebude. Vnější displej poslouží třeba na selfíčka.

Displej má úhlopříčku 6,2", jde o pOLED s rozlišením 2 140 × 876, což značí poměr stran 21:9. V zavřeném stavu bude mít telefon skutečně kapesní rozměry 72 × 94 × 14 mm. Ovšem i v tomto zmenšeném stavu budete mít k dispozici dotykový 2,4" gOLED displej s rozlišením 600 × 800 pix s poměrem stran 4:3. Na něm lze číst zprávy, používat Google Assistanta, pouštět hudbu nebo pořizovat selfie.

V rozloženém stavu Razr měří 72 × 172 × 6,9 mm, váží nemalých 205 gramů. Tělo je potaženo nanovrstvou, která přidává odolnost proti postříkání vodou. Tlačítko na bradě vás vezme na domovskou obrazovku Androidu, v zavřeném stavu aktivuje Google Assistanta. Také je v něm čtečka otisků prstů.

Takhle Motorola představila Razr:

Pod vnějším displejem je umístěn 16MPx fotoaparát se světelností F1,7 a elektronickou stabilizací. V zavřeném stavu s ním můžete pořizovat selfíčka, při rozevření véčka je však nad displejem ještě 5MPx selfie kamerka. Hlasitý reproduktor je na spodní hraně vedle USB-C konektoru. Přes něj půjde zrychleně (15W TurboPower) dobíjet baterii, která je zřejmě největším kompromisem. Do tenkého těla se dostal akumulátor s kapacitou pouhých 2 510 mAh.

A nečekejte ani úplně nejvyšší výkon. Motorola vsadila na 2,2GHz osmijádro Snapdragon 710, které doplní 6GB operační paměť a 128GB úložiště. Pro microSD kartu se místo nenašlo, a také ani na tradiční šuplík pro nanoSIM. A to bude největší překážkou pro zahájení prodejů telefonu v ČR, Razr totiž podporuje pouze eSIM. Uvnitř bude připraven čistý Android 9.0 Pie.

Detail skládacího pantu Motoroly Razr:

Kdy a za kolik

Motorola Razr (2019) exkluzivně odstartuje u amerického operátora Verizon 9. ledna 2020. Do dalších zemí se dostane s až několikaměsíčním odstupem. Cena činí 1 500 USD, což po přepočtu dělá zhruba 42 tisíc Kč. Což je hodně, ale stále je to o 10 tisíc méně, než stojí ohebný konkurent Samsung Galaxy Fold. Razr už má i slovenské stránky, což znamená, že by se měl dostat i k nám (českou distribuci telefonů Motorola řídí Bratislava).

Aktualizováno: Tisková zpráva českého zastoupení Motoroly uvádí: „Nový razr bude od prosince k dispozici na vybraných trzích v celé Evropě.“

Ohebné mobily za sebou mají sérii nezdarů, skandálů a pošlapanou pověst. Moto tvrdí, že její Razr je odladěný k dokonalosti. Uvidíme...