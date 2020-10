Absolutní rekord těsně unikl, ale Realme 7 Pro má nejrychlejší nabíjení ve střední třídě

Testujeme Realme 7 Pro, velmi zajímavý telefon střední třídy, který láká na ultra rychlé nabíjení. Kartička v balení dokonce tvrdí, že se nabije dřív, než dopijete ranní kávu. Vzali jsme Realme za slovo.

Patrně piju kávu příliš rychle, takže telefon prohrál, ale patrně by to chtělo i nějakou exaktnější metodu... Podle naší zavedené metodiky jsme nechali telefon vybít na 1%, vychladnout a poté nechali nabít na 100%. Pro simulaci běžného stavu jsme nechali zapnutou Wi-Fi a Bluetooth. Pak už jsme jen měřili rychlost nabíjení, a to včetně rozmezí 15-90%, které je nejbližší normálnímu používání, a ve kterém se nabíjí i maximálním výkonem, v tomto případě až 65 Wattů.



Průběh nabíjení Realme 7 Pro

Vzhledem k tomu, že se jedná o telefon za 8 000 Kč a má relativně silnou baterii s kapacitou 4 500 mAh, výsledek nás velmi překvapil. Z 0% na 100% se nabil za 39 minut, přičemž v rozmezí 15-90% to s rychlodobíjením zvládnul za obdivuhodných 27 minut.

Nahlédli jsme proto do naší tabulky měření z jiných recenzí a pro jistotu ji srovnali i s daty od kolegy Kuby Michlovského z časopisu Computer. Telefon skončil na 3. místě! Skvělou vizitkou značky je, že první dva jsou také od Realme. Oba ovšem mají nižší kapacitu baterie, což pochopitelně také ovlivňuje rychlost nabíjení. Také jsou oba dražší než Realme 7 Pro, což z něj dělá nejrychleji nabíjený telefon ve střední třídě.