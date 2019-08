Air Bank připravuje platby přes Google Pay. Měla by je spustit koncem roku

Air Bank by se měla brzy zařadit do seznamu bankovních domů, které v Česku podporují platbu mobilem přes službu Google Pay. Banka svůj záměr oznámila v tiskové zprávě. Přesné datum spuštění služby neuvedla, ale mělo by se tak stát koncem roku. Vedle Google Pay chce banka podporovat i platby chytrými hodinkami Garmin Pay a Fitbit Pay.

Zákazníci Air Bank používající smartphone s Androidem mohou od dubna 2018 využívat platby prostřednictvím vlastní aplikace My Air. Tuto možnost využívá 77 tisíc klientů. Letos v únoru pak Air Bank spustila platby přes Apple Pay pro majitele iPhonů – tuto možnost používá 68 tisíc zákazníků. Celkem tak v Air Bank mobilem platí 145 tisíc klientů.

Jak platit mobilem: