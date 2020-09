Air Bank ukončí NFC platby přes aplikaci My Air. Zákazníci mohou přejít na Google Pay

Air Bank oznámila, že platby přes My Air přestane podporovat ke 3. listopadu 2020. Zbývající zákazníci využívající aplikaci pro platby budou moci migrovat na Google Pay. Ta, na rozdíl od My Air, umožňuje například i internetové platby nebo výběry z bezkontaktních automatů. Platby mobilem prostřednictvím My Air se tak na celkovém počtu mobilních plateb v Air Bank podílejí už jen 1,5 %.

Zájem o platby mobilem nebo chytrými hodinkami roste. Potvrzují to údaje Air Bank. Z jejích 800 tisíc klientů používá některou z forem mobilních plateb zhruba čtvrt milionu zákazníků. Polovina přitom používá k platbám službu Apple Pay určenou pro iPhony a chytré hodinky Apple Watch – na celkovém počtu uskutečněných mobilních plateb se podílí dokonce dvěma třetinami.

Počet klientů Air Bank používajících Apple Pay přesáhl 124 tisíc unikátních uživatelů. Následuje Google Pay, který banka spustila v listopadu loňského roku, s 83 tisíci unikátních uživatelů. Na třetím místě je placení prostřednictvím aplikace My Air pro Android. Tento způsob placení má zapnutý 34 tisíc klientů, ale jejich počet se od startu Google Pay, který je vyhledávanou alternativou pro smartphony s Androidem, neustále snižuje. Podobně zanedbatelné jsou i podíly služeb Garmin Pay a Fitbit Pay, které banka také nabízí.