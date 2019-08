Akční Motorola vás dostane jiným přístupem k videu. Teď už budete točit na výšku

Fotit statické snímky na výšku můžete, ale hlavně tak nenatáčejte video – při přehrávání jinde než na mobilu v něm pořádně nic neuvidíte. Tak zní rada zkušenějších uživatelů fotosmartphonů v diskuzích a na nejrůznějších fórech. S novou Motorolou One Action ale tahle rada může přestat platit.

Hlavní odlišností jinak vcelku běžného smartphonu střední třídy je specializovaná čočka a pod ní senzor určený výhradně k natáčení videa. A protože je proti běžnému způsobu otočen o 90 °, můžete video natáčet s telefonem na výšku a přehrát si jej později v běžném režimu na šířku, a to dokonce v ultra širokoúhlém formátu 21 : 9.

Video natočené akční kamerou Motorola One Action (Full HD, 21 : 9)

Právě díky tomuto způsobu „chytím telefon jednou rukou a natáčím“ získala Motorola One Action svůj název. Držení štíhlého těla telefonu v dlani na výšku je jisté a pohodlné. K lepšímu videu navíc pomáhá ještě elektronická stabilizace obrazu, která zdaleka v této třídě nebývá samozřejmostí. Akční video vypadá velmi slušně, stabilizace je účinná. U širokoúhlého formátu je v krajních horních rozích patrné občasné přepočítávání obrazu.

Ani pokud nebude natáčení videa vaším denním chlebem, nemusíte Motorolu One Action přehlížet. Je to sympatický smartphone s poctivou konstrukcí, čtečkou otisků, slušnou baterií, podporou NFC a 3,5mm jackem. Paměti je dostatek (4 + 128 GB) i pro ty náročnější, procesor Exynos 9609 postačuje. Tradiční výhodou řady One je prakticky čistý Android a zařazení do prominentního aktualizačního programu Android One. Novinka se prodává v bílé a tmavě modré barvě za 7 tisíc korun.