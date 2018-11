Aktuální Android 9 Pie dostává čtvrtý smartphone značky Nokia

Finský výrobce Nokií, společnost HMD Global, pokračuje v avizovaných aktualizacích smartphonů na nejnovější verzi operačního systému od Googlu. Velká většina smartphonů Nokia je zařazena do programu Android One, takže funkční i bezpečnostní aktualizace na tato zařízení probíhají přednostně.

Nově se do rodiny smartphonů s Androidem 9 Pie přidal stále ještě čerstvý model na trhu Nokia 7.1. Doplnil tak modely Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus a Nokia 7 Plus, které už na „koláči“ běží. Do konce roku chce výrobce stihnout aktualizovat ještě další modely ve svém portfoliu.

Nokia 7.1 katalog |recenze rozměry a hmotnost: 150 × 71 × 9.1 mm, 160 g

displej: 5.8", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 280, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0

paměť: 32 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 060 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 74 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až