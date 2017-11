Alcatel Idol 5: kovový fešák, jemuž díky vzhledu pár chyb odpustíte [recenze]

Značka smartphonů Alcatel se snaží prosadit v nekonečné konkurenci všemožnými způsoby. Ať už je to přilnutím k virtuální realitě, nebo třeba k umírajícímu Windows 10 Mobile. Dnes testovaný Alcatel Idol 5 je ale typickým androidovým zástupcem nižší třídy, kterých okolo najdeme stovky.

Idol 5 se snaží prosadit kovovým tenkým tělem a líbivým designem, řádnou hromádkou vlastních aplikací nebo třeba bleskem na čelní straně. Zda je to dost nebo málo k tomu, aby v nižší třídě Idol 5 vyčníval, a zda je to celkově povedený telefon, to napoví následující recenze.

Alcatel Idol 5 katalog rozměry a hmotnost: 148 × 73 × 7,5 mm, 155 g

displej: 5,2'', kapacitní LTPS LCD, 1 080 × 1 920, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 16 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 2 800 mAh

procesor: Mediatek MT6753 (8× Cortex-A53, 1,3 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 7 (Nougat)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 71 %

vybavenost 3,8/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Samotná recenze pokračuje v následující kapitole, stejně jako výčet plusů a minusů telefonu Alcatel Idol 5.

První dojmy: