Alcatel nechtěně zahájil veletrh MWC. Má 6 mobilů, každý se světlou i temnou stránkou

Alcatel 3 je atraktivní smartphone s moderním bezrámečkovým designem, kterému vévodí téměř 6" IPS displej s HD+ rozlišením a kapkovým výřezem. Telefon pohání osmijádrový procesor Snapdargon 450 a k dispozici bude i rozumná kombinace 3 GB RAM a 32GB vnitřního úložiště. Uživatele potěší také silná 3 500 mAh baterie. S fotoaparáty dostala do vínku hlavní 13Mpx a 8Mpx selfie kamerku postrádající autofocus. Naštěstí nechybí čtečka otisků prstů.

Již zítra vypukne tradiční veletrh MWC v Barceloně, ovšem novinky Alcatelu unikly už dopředu. Se specifikacemi modelů 1V, 1S, 3, 3C, 3V a 3L se na twitteru pochlubil známý leaker Evan Blass . Ačkoliv zatím neznáme jejich ceny, telefony evidentně zamíří do nejnižších cenových pater. To lze pozorovat na kuriozních konfiguracích. Každý model (kromě Alcatelu 3) má totiž nějaké lákadlo na úkor velkého až zásadního nedostatku.

Alcatel 1V: základ s LTE a Android GO

Evidentně nejzákladnější model, který přináší 5,5” displej s prehistorickým rozlišením 480 × 960 pixelů, pouze 1 GB RAM, 16GB úložištěm či 2 460mAh baterií. To by však neměl být takový problém vzhledem k odlehčenému Androidu 9 Go. Fotoaparáty Alcatelu 1V ponesou jen základních 8 respektive 5 Mpx v případě selfie kamery. Telefon však potěší podporu 4G nebo přítomností čtečky otisků prstů.



Alcatel 1V: uniklé specifikace a fotky (obr.: @evleaks)