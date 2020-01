Alcatel představil na veletrhu CES levné smartphony s Androidem. Budou i v ČR

TCL na veletrhu CES 2020 v Las Vegas nešetří ani novinkami své dceřiné značky Alcatel. Ta se postupně vyprofilovala jako brand cenově dostupných levných telefonů s cenovou hladinou pod 5 tisíc korun. Sem budou patřit i nově představené modely chytrých telefonů Alcatel 3L (2020), Alcatel 1S (2020) a Alcatel 1B. S prodejem všech tří modelů se počítá i v Česku a to už během prvního čtvrtletí letošního roku.

Alcatel 3L (2020)

Alcatel 3L přináší do trojnásobný fotoaparát do nižšího segmentu smartphonů. Hlavní 48Mpx objektiv využívá technologie skládání čtyř pixelů do jednoho pro získání více světla do snímků. Tento objektiv zároveň využívá algoritmy umělé inteligence, takže automaticky rozpozná až 22 různých scén. Druhý 5Mpx objektiv disponuje širokým úhlem záběru 115°, třetí kamera je 2Mpx s makro čočkami pro detailní přiblížení záběru.

Telefon používá design, který si výrobce pojmenoval Aurora – jde o technologii laserového leptání s mikrotexturou a barevným přechodem na zadní straně. Zařízení nabízí 6,22palcový displej s rozlišením HD+ a poměrem stran 19:9. O výkon se stará osmijádrový procesor v kombinaci se 4 GB operační paměti. Data lze ukládat do interní paměti s kapacitou 64 GB. Baterie o kapacitě 4 000 mAh má vydržet na celodenní používání.

Alcatel 3L ve verzi Dual SIM a s technologií NFC se začne v Česku prodávat v březnu 2020 v barevných variantách Chameleon Blue a Dark Chrome za cenu 3 690 Kč.

Alcatel 1S (2020)

Také model z nejnižší jedničkové řady disponuje hlavním fotoaparátem se třemi čočkami. Primární 13Mpx kamera využívá umělou inteligenci, a proto rozezná 22 různých druhů scén. Druhý 5Mpx objektiv dokáže měnit hloubku ostrosti a docílit fotek s bokeh efektem. Detailní záběry zachytí 2Mpx makro kamera, která doplňuje trojici fotoaparátů.

Telefon je vybaven 6,22palcovým HD+ displejem a běží na osmijádrovém procesoru.. Podobně jako Alcatel 3L využívá i tento model design Aurora. Alcatel 1S ve verzi Dual SIM se začne v Česku prodávat v únoru 2020 za cenu od 2790 Kč v barvách Agate Green (zelená) a Power Gray (šedá).

Alcatel 1B

Naprosto základním modelem je Alcatel 1B. Běží na odlehčeném systému Android 10 (Go Edition). Telefon si proto vystačí s 2 GB operační paměti a 16GB úložištěm. Zařízení obsahuje 5,5palcový IPS displej s rozlišením HD+ a poměrem stran 18:9.

Smartphone obsahuje službu Smart Manager (chytrý správce), která běží na pozadí a okamžitě čistí paměť a inteligentně optimalizuje výkon. K dispozici je baterie o kapacitě 3 000 mAh. Telefon je vybaven speciálním tlačítkem Google Asistent. Alcatel 1B bude v Česku dostupný v dubnu 2020 za 1 990 Kč, v barevných variantách Prime Black (černá) a Pine Green (zelená).