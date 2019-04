Aligator SOS Locator vám ukáže babičku na mapě i bez internetového tarifu

Nevěřil bych, že mě seniorský telefon nadchne, ale tenhle to dokázal. Jmenuje se Aligator A890 Senior a má jednu unikátní funkci.

SOS tlačítko je pro seniorské mobily naprostý standard, Aligator k němu kromě alarmu a hlasových funkcí přidal tzv. SOS Locator. To je funkce, která dokáže určit polohu telefonu na základě triangulace vysílačů mobilní sítě. Souřadnice telefon odešle přes SMS na předem nastavené kontakty.

Problém je, že triangulace je nepřesná, takže taková lokalizační informace je spíše orientační. Model A890 do SOS Locatoru přidává přesnost, protože má integrovanou GPS. V praxi to vypadá tak, že senior (ale stejně tak to může být dítko školou povinné) zmáčkne SOS tlačítko a telefon na předvolená čísla rozešle SMS zprávu s informací o zeměpisné poloze (a stavem baterie), případně může na zadaná čísla obvolat a spustit sirénu.

Bez internetu až do Google Map

Adresát v přijaté SMS rozklikne odkaz, dostane se na web Aligatoru, kde si přečte stavové informace, uvidí stav baterie a GPS souřadnice. Tlačítkem se přepne do Google Map se zobrazeným bodem. Ostatně si to můžete sami vyzkoušet, tady je ukázka SOS Locator zprávy:

SOS http://alig.cz/m?m=70,20190403,134800,355362078266231,32,230,01,3761,24606,14 2019/04/03 03:02:12odp.

Funguje jednoduše, spolehlivě a nejlepší je, že je funkce založená na SMS, takže dědečkovi kvůli lokalizaci nemusíte platit internetový tarif.

A když už vytahuju trumfy, tak ještě jeden. Lokalizační SMS totiž nemusí odeslat jen dědeček SOS tlačítkem, ale předvolené kontakty si ji mohou vyžádat. Stačí poslat SMS ve tvaru SOSLOCATOR na dědovo číslo, telefon automaticky reaguje a odešle svoji aktuální polohu. K čemu je to užitečné, snad ani nemusím vysvětlovat...

Do detailu promyšlené

Jak má Aligator tyhle vychytávky dotažené, ukazuje třeba i to, že stisknutím SOS tlačítka se telefon přepne do SOS režimu, což znamená, že automaticky přijme příchozí hovor a pustí jej do hlasitého odposlechu. Takového SOS režimu se zbavíte pouze restartem telefonu, takže se nestane, že by jej senior nechtíc deaktivoval.

Aligator A890 Senior je relativně jednoduchý, pohybujeme se v oblasti, kde je přidávání funkcí spíše na škodu. Kromě velkých tlačítek a kontrastního displeje s velkým písmem zaujme i integrovaná LED svítilna, FM rádio hrající i bez připojených sluchátek (obvykle je telefony vyžadují jako anténu), díky slotu na paměťové karty, sluchátkovému konektoru a přehrávači lze pouštět hudbu či audioknihy a baterie (prý) vydrží dva týdny. To vše za rozumných 1 599 Kč.