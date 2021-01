Alipay, WeChat Pay a další. Osm čínských aplikací má ban od Trumpa

Donald Trump zhruba za dva týdny skončí ve funkci prezidenta Spojených států, ale ještě předtím stačil znovu ukázat své odhodlání v boji proti čínským technologiím. Nově podepsal vládní nařízení, které zakazuje transakce s celkem osmi čínskými aplikacemi, informuje agentura Reuters.

Konkrétně jde o aplikace Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay a WPS Office. Některé jsou přímo zaměřené na nákupy, jiné mají podstatnou část svých funkcí přístupnou až po in-app nákupu, takže bez povolených transakcí téměř ztratí smysl je instalovat. Už dříve americká administrativa podobně zakročila proti sociálním sítím TikTok a WeChat, soud ale předběžným opatřením zabránil jejich stažení z marketů.

O typu transakcí, které budou zakázány, ještě musí rozhodnout americké ministerstvo obchodu. A má na to lhůtu 45 dní, tedy teoreticky až poté, co Trump opustí svůj úřad. Podle informací jednoho z úředníků ale ministerstvo rozhodne do 20. ledna. Chce tak zabránit hrozbám, kterým jsou údajně vystavováni američtí občané tím, že používají čínské softwarové aplikace s přístupem k citlivým osobním údajům.

