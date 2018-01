Alza má prodejnu budoucnosti. Je bez obsluhy, nezavírá a vypadá jak ze Star Wars

Extrémně rychlé nakupování, žádné fronty, neomezená otevírací doba. Taková je „prodejna budoucnosti“, kterou Alza.cz příští týden otevře u stanice metra Flora a ještě v prvním pololetí budou následovat další na metru Můstek a Budějovická.

Prodejna budoucnosti je unikátní i z technologického a estetického hlediska. Koncept v jistém smyslu navazuje na AlzaBox (automatizované schránky pro vyzvednutí zboží), ale nabízí mnohem víc.

Objednali jste na internetu, zvolili jste vyzvednutí v prodejně budoucnosti a přišla vám zpráva, že je zboží připravené? Pak přijdete, zadáte šestimístný kód, otevřou se dveře do místnosti se stovkami schránek, diody v podlaze vás dovedou k té správné, vy uvidíte pootevřená dvířka, vyzvednete si nákup a odcházíte.

Nákup se dá stihnout za 7 sekund

Schránky mají různé velikosti a vejde se do nich cokoliv až do velikosti televize s úhlopříčkou 150 cm. Otec projektu, ředitel expanze a facility v Alza.cz Jan Moudřík, říká, že když si pamatujete autorizační kód a vaše schránka je poblíž dveří, stihnete nákup za 7 sekund. „To jsme s kolegy v testovacím provozu opravdu jen závodili, ale nevidím důvod, proč by běžná návštěva obchodu měla trvat déle než minutu,“ doplňuje Moudřík.

Ale nejde jen o automatizované výdejní místo. Na prodejnu můžete přijít a nakoupit až tam, k dispozici jsou dva počítače. Nevíte si rady s výběrem a chybí vám odborný personál? Alza pro tyto prodejny vyvinula unikátní systém video terminálů, takže se vzájemně vidíte s operátorem, který vás provede nákupem, může hýbat vaším kurzorem, vyhledávat na vaší obrazovce a hlavně má odbornost přesně pro to zboží, které chcete koupit. Když ne, předá vás kompetentnímu kolegovi.

Operátoři pochopitelně nečekají, až někdo přijde do jediné prodejny vyzkoušet video terminál, Alza používá své stávající call centrum. Takže i když v prodejně není fyzicky přítomná obsluha, máte k dispozici až stovku odborníků (také non-stop).

Na prodejně je skladem (přímo ve schránkách) umístěno nejprodávanější a nejlépe hodnocené zboží napříč cenovými kategoriemi, takže pokud si při noční zábavě rozbijete mobil a chcete okamžitou náhradu, tady nakoupíte třeba i ve 4 ráno. Jen pochopitelně nebudete mít tak bohatý výběr...