Alza rozváží zboží na elektrokolech. Oproti autům mají zdrcující výhody

Bratislavská Alza rozváží zboží i pomocí nákladních elektrokol. Test začal loni na podzim v centru města a šlo o cca 300 zásilek měsíčně. Letos je v plánu rozšíření jak kvantitativní, tak zeměpisné. Trumfy jsou jasné – ekologie, pro kolo neplatí dopravní zácpy a zatímco za vjezd dodávky do centra Bratislavy firma zaplatí 4 000 eur ročně, kolo tam může zdarma.

Aktuálně má Alza v Bratislavě tři nákladní elektrokola, která obsluhují primárně pěší zóny a oblast starého města. V rámci rozvozového dne zvládne jedno kolo doručit v průměru 13 objednávek denně, což je zhruba polovina toho co klasická dodávka. Kurýři vyjíždějí do ulic denně od pondělí po pátku bez ohledu na počasí (víkendy jsou kvůli slabší poptávce zatím volné). Kolo zvládne doručit prakticky cokoliv s výjimkou „XXL produktů“. Zatím největší perličkou testovacího provozu byl převoz 65" televize, 12 ks monitorů nebo sušáku na prádlo a žehlícího prkna.

Levné to není

Alza díky cyklokurýrům šetří nejen náklady, ale i životní prostředí. Pilotní provoz ukázal, že jen ve slovenské metropoli firma měsíčně uspoří až 150 l paliva a víc než 300 kg CO2. Zavedení nové služby vyvolalo pozitivní ohlasy i mezi bratislavskými zákazníky, někteří dokonce tento typ dopravy sami poptávají. I z tohoto důvodu e-shop během podzimu rozšířil rozvoz také do městské části Petržalka, Ružinova a do dalších podobně vzdálených lokalit. Letos chce přidat ještě další místa v Bratislavě a uvažuje se i o rozšíření do Prahy.

Co se samotného kola týče, vyrábí jej dánská firma Larry vs. Harry a stojí cca 4 700 eur (120 tisíc korun). Kombinace motoru značky Shimano a 504 Wh baterie znamená dojezd od 35 do 50 kilometrů (podle počasí, zima dojezd zkracuje). Nabíjení na 80 % kapacity trvá cca hodinu, plno je za další hodinu. Nosnost kola je 180 kg včetně jezdce, délka kola je 2,43 m a nosná část má 71 cm.