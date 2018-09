Amazfit Verge. Xiaomi ukázalo GPS hodinky s cenou dva a půl tisíce korun

Xiaomi prostřednictvím značky Huami představilo nové hodinky Amazfit Verge. Nabídnou 1,3" kulatý Super AMOLED displej s rozlišením 360 × 360 pixelů, který je kryt odolným sklem Gorilla Glass 3. Uvnitř tepe dvoujádrový procesor, o plynulý chod systému se stará 512 MB RAM. Operační systém Amazfit OS se prý v mnohém podobá googlovskému Wear OS.

Ve výbavě je hlasový asistent Xiao, ale toho si mimo Čínu mnoho neužijete. Hodinky změří srdeční tep, NFC slouží k mobilním platbám AliPay, GPS při běhu, chůzi nebo cyklistice (plus osm dalších aktivit) přidá přesně zaznamenanou trasu. Amazfit Verge má mikrofon, takže na zápěstí můžete přijmout i příchozí hovor.

Hodinky disponují zvýšenou odolností IP68, takže je můžete bez následků ponořit na půl hodiny jeden metr pod vodní hladinu. Samotné tělo váží 46 gramů a má tloušťku 12,6 mm.



Technické specifikace hodinek Xiaomi Amazfit Verge

Xiaomi u hodinek slibuje možnou integraci s ekosystémem chytré domácnosti Mija, i přes to, že jsou hodinky doslova nabušené funkcemi, mají na jedno nabití vydržet až pět dní. Do prodeje se zatím dostaly v domovské Číně, a to za 800 juanů, tj. za zhruba 2 500 Kč. Na celosvětovou verzi Global, která by se mohla dostat i do ČR, si musíme ještě počkat.

Hodinky Amazfit Verge budou nástupcem modelu Stratos:

Zdroj Amazfit