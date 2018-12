Amazon před pěti lety slíbil, že za pět let dron nahradí dodávku. Nepovedlo se. V čem je problém?

Vizionáři to mají těžké. Snaží se vidět do budoucnosti a když se jim to úplně nepovede, všeteční novináři jim to připomenou. Tak jdeme na věc...

V neděli to bylo pět let, co šéf Amazonu Jeff Bezos předpověděl, že během čtyř nebo pěti let budeme doručovací drony Prime Air vídat stejně běžně jako dodávky kurýrních služeb. Dnes už je jasné, že se tento ambiciózní termín nepovede dodržet. Nicméně plánu se v Amazonu nevzdávají.

V čem je vlastně problém? Nikoliv v technologii. Výzkumná centra v USA, Británii, Izraeli i sousedním Rakousku odvedly svoji práci dobře. Problém je v legislativě. V současnosti v USA platí, že doručovací drone nesmí ve vzduchu křižovat silnici, nesmí osm kilometrů od letiště, nesmí létat za snížené viditelnosti a hlavně drone nesmí z dohledu svého pilota. ...takže celý koncept vlastně nedává smysl.

Problém je i se zákony na ochranu soukromí a kamerami, kterými jsou drony ověšené. Vyřešení těchto komplikací bude trvat roky i v těch nejprogresivnějších ekonomikách, v těch méně pružných to mohou být celé dekády.

AP News uvádí, že americká vláda odhaduje počet v současnosti provozovaných komerčních dronů na 110 tisíc, v roce 2022 jich má být na 450 tisíc.