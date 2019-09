Americké sankce mají citelné dopady. Huawei chce prodat přístup k 5G portfoliu

Huawei v posledních měsících nemá na růžích ustláno, a zřejmě díky trvajícím americkým sankcím jeho CEO, Ren Zhengfei, oznámil, že zvažuje prodej přístupu k 5G technologiím Huawei jinému subjektu! Součástí veřejné nabídky je i dodatek o tom, že případný nový vlastník nesmí pocházet z Asie, ale ze „západu“. A to znamená, že Huawei (zcela logicky) nechce přeprodat své 5G know-how přímé mobilní konkurenci, zejména Samsungu.

Podle šéfa Huawei bude mít nový vlastník za jednorázový odkup přístup ke stávajícímu portfoliu 5G patentů, licencí, ke zdrojovým kódům, technickým návrhům modemů, antén a také k výrobním postupům. Bude si však moci upravit zdrojové kódy podle svých vlastních potřeb. A nezáleží na tom, zda se bude jednat o stávající či o nově vytvořenou společnost.

Huawei se k odhodlal k tomuto kroku i přesto, že se mu v segmentu 5G stále docela daří. V červnu uvedla jeho síťová divize, že po celém světě získala 50 zakázek na dodávku 5G infrastruktury. Neutuchající sankce ze strany americké administrativy si však zřejmě začínají vybírat svou daň. A tratit na tom bude velmi brzy i mobilní divize. Skládací Huawei Mate X ani nové topmodely Huawei Mate 30 totiž nemají disponovat aplikacemi od Googlu! V telefonech má sice běžet Android, ale má v něm chybět Google Play, YouTube, GMail, Google Maps a další základní aplikace, které jsou u jiných Androidů běžnou součástí hlavní nabídky. Zda se tyto pesimistické spekulace potvrdí, bude jasné již za pár dní.

Vyloučeno však není ani to, že se „vlk nažere a koza zůstane celá“. Huawei by mohl aplikace od Googlu s potřebnými službami umístit na svůj vlastní obchod AppGallery, podobný přístup v minulosti aplikovala i jiná čínská značka Meizu. Případně by služby a aplikace mohly jít doinstalovat z webů třetích stran, např. z APK Mirroru. Ovšem už z příkladu hry Fortnite s podstrčenými a podvodnými aplikačními balíčky je jasné, že by to pro uživatele znamenalo dost velké bezpečnostní riziko.

Huawei v kamionu ukázal současnost i budoucnost 5G technologií:

Zdroj Mobileworldlive, Androidauthority