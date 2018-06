Analytici předpovídají, že se letos prodá méně smartphonů. Ale dáme za ně více peněz

Celosvětový trh s chytrými telefony by měl v letošním roce utrpět další pokles, napřesrok by se však měl vrátit k růstu. Předpověděla to výzkumná společnost IDC. Upozornila, že za poklesem trhu se smartphony stojí především Čína.

Celosvětové dodávky chytrých telefonů se letos podle IDC sníží o 0,2 % na 1,462 miliardy přístrojů po loňském poklesu o 0,3 %. V příštím roce by se však měly začít znovu zvyšovat a v roce 2022 by měly dosáhnout 1,654 miliardy přístrojů.

Android si podle IDC udrží cca 85% tržní podíl

IDC rovněž předpověděla, že průměrná prodejní cena chytrých telefonů se letos na rozdíl od objemu dodávek zvýší. „Průměrná prodejní cena dosáhne 345 dolarů (zhruba 7625 korun). Stoupne o 10,3 % z 313 dolarů v roce 2017,“ uvedl analytik IDC Anthony Scarsella.

V Číně se loni trh s chytrými telefony z hlediska objemu dodávek propadl o téměř pět procent. Letos IDC počítá v Číně s dalším poklesem, a to o více než sedm procent. Napřesrok by se pak měl pokles čínského trhu zastavit. Společnost IDC upozornila, že Čína se navzdory loňskému poklesu podílí na světovém trhu s chytrými telefony zhruba 30 %.

