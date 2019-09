Android 10 (Go Edition): nová verze systému i pro levné smartphony limitované výkonem

Také levné smartphony s nižším objemem operační paměti mají nárok na nejnovější platformu od Googlu. Americká společnost představuje Android 10 (Go Edition) určený pro zařízení do 1,5 GB RAM. Nová verze je rychlejší, lépe zabezpečená a zajišťuje rychlejší přepínání mezi aplikacemi. Proti devítkové Go Edition má jít o nárůst rychlosti o zhruba 10 %.

Android 10 (Go Edition) obsahuje nový způsob šifrování dat zvaný Adiantum. To by mělo proti předchozímu způsobu šifrování ovlivňovat naprosto minimálně výkon zařízení. Adiantum totiž nevyžaduje žádný specializovaný hardware, a tak bude na všech telefonech fungovat stejným způsobem, bez zbytečného vytěžování výpočetního výkonu, jejž Go telefony nemají na rozdávání.

Hlavní pro uživatele je ovšem fungování aplikací. Google vylepšil celou sadu svých Go aplikací vytvořených speciálně pro smartphony s nižším výkonem a pamětí. Do Google Go se nově dostává funkce Lens pro předčítání i překlad textů pořízených fotoaparátem. YouTube Go umožní rozumné sledování videa i při nižších rychlostech připojení, Gallery Go je optimalizovaná verze Fotek Google určená pro Go telefony a v paměti telefonu zabírá pouze 10 MB.

Velký trh mnoha levných modelů

Google se zároveň snaží motivovat také vývojáře externích aplikací, aby se zaměřili i na jejich hladký chod pro méně výkonná zařízení. Připraveny pro telefony Go jsou v tuto chvíli například aplikace Uber, Messenger od Facebooku, Twitter, Facebook, Instagram nebo Spotify.

Trh s levnými smartphony je podle objemu prodaných zařízení stále jedním z nejvýznamnějších. Podle údajů Googlu za posledních 18 měsíců vyrobilo 500 výrobců více než 1 600 různých modelů smartphonů na platformě Android Go a prodávají se prakticky po celém světě, zejména ale na rozvíjejících se mobilních trzích jako Brazílie, Indie nebo Nigérie. Běžnou výbavou je přitom 1 GB RAM, 4 až 16 GB vnitřního úložiště a 3G nebo 4G konektivita.