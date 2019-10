Android 10 jako nutná podmínka. Platí to pro všechny novinky od 31. ledna 2020

Balíček GMS (Google Mobile Services) je v poslední době nejčastěji přetřásán s odkazem na Huawei, které v současné době u nových modelů řady Mate 30 nemá možnost používat aplikace a služby od Googlu. Amerického giganta trápí obrovská rozštěpenost Androidu na jednotlivé verze systému, proti čemuž chce Google bojovat nově nastavenými podmínkami pro GMS certifikaci.

Google bude smartphony až do 31. ledna 2020 certifikovat tak, jak je u něj běžně zvykem. O den později však povolí certifikaci jen těm zařízením, která poběží na Androidu 10. Aby výrobci potřebnou certifikaci dostali, musí Googlu poskytnout k nahlédnutí systémový build postavený na nejnovějším Androidu 10. Google si od tohoto opatření slibuje větší počet smartphonů běžících na nejnovější verzi Androidu, kterým může rychleji distribuovat aktualizace a updaty zabezpečení.

V rámci aktuálních certifikačních podmínek Google uvádí, že build musí být pro udělení GMS certifikace schválen do 31. ledna příštího roku, a to pro ty nové telefony, které ještě poběží na Androidu Pie. Teoreticky se tak může stát, že v lednu „předschválený“ telefon bude představen až v březnu, takže i po tomto rozhodujícím datu bude smartphone stále běžet na Androidu 9.0 Pie. Takovýchto novinek by však v příštím roce mělo být jen minimum. Můžeme se tedy těšit na to, že drtivá většina nově oznámených smartphonů v roce 2020 již poběží na Androidu 10.

10 novinek v Androidu 10:

Zdroj XDA-Developers