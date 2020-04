Android 11 bude mít zdvojenou partition. Systémových updatů si ani nevšimnete

Do Androidů se hrnou velké změny! Počínaje Androidem 11 budou mít mobilní výrobci povinně nařízeno používat zdvojenou A/B partition v systémové paměti, která bude dynamicky rozšiřitelná. V praxi to bude mít velký přínos během aktualizace systému, která nebude vyžadovat vypnutí telefonu, instalaci, následný restart a zdlouhavou „optimalizaci“ nainstalovaných aplikací. Vše vyřeší přepnutí mezi aktivní a neaktivní partition. Je třeba připomenout, že toto chování je v Androidu již od verze Nougat, protože však nebylo vynucené, využívalo se minimálně...

V Androidu vše začalo před třemi lety uvedením Project Treble. Ten ve zkratce oddělil systémovou část od nadstaveb jednotlivých výrobců. A když byla vydána nová aktualizace Androidu, výrobcům stačilo jen nahradit systémovou část a lehce upravit nadstavbu, což mělo teoreticky zrychlit systémové updaty. Dřívější praxe přitom byla taková, že si výrobci upravovali celou AOSP ROM, což dostupnost aktualizací značně zpožďovalo.

Android 11 na Treble naváže v tom smyslu, že klíčové systémové složky povinně zdvojí, aby co nejvíce zrychlil přechod z jedné verze systému na druhuo v případě systémové aktualizace. Pokud totiž telefon zjistí dostupnost updatu, stáhne si jej na pozadí a nainstaluje na druhou partition. Následně bude stačit pouze restart telefonu, který naběhne na druhé partition rovnou s novou verzí systému. Nebudete tedy na nic čekat, a telefon budete moci hned používat.

Výhodou zdvojené partition bude také snadné zprovoznění telefonu, pokud by se aktualizace nepovedla. Telefon pří nepovedeném updatu jednoduše přepne na původní partition a systémový update pro druhou partition stáhne znovu. Nevýhodou jsou větší nároky na paměť. Můžeme tedy očekávat, že se současné systémové ROM výrazně zvětší. A na tom budou tratit zejména levnější modely s malou kapacitou paměti. A nebo zdvojená partition konečně donutí výrobce do telefonů integrovat větší úložiště? 64 GB už totiž nemusí tak úplně stačit...

Povinné rozdělení na dvě partition platí povinně od Androidu 11 (API level 30), a to pro nová zařízení, která s budoucí verzí Androidu půjdou do prodeje. Pokud by totiž nové telefony nepodporovaly zdvojenou partition, nebudou certifikovány na využívání služeb Google Mobile Services. A tím už má Huawei, byť z politických důvodů, už své zkušenosti.

Zdroj XDA