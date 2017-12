Android Oreo Go: I levné mobily si zaslouží svižný software

Google představil novou verzi Androidu. Jmenuje se Android Oreo (Go Edition) a je navržená pro ty nejlevnější chytré telefony, u kterých se s ohledem na cenu šetřilo na hardwaru. Nový systém je určený pro 512 MB nebo 1GB RAM a omezenou kapacitu interního úložiště.

Smartphony s Androidem trápí známý neduh v podobě malé interní paměti. Telefony s 8 GB mají v interní paměti uloženou i samotný Android, takže koncový uživatel má volného místa pouze zlomek z uváděné kapacity. Tento volný prostor má být u Androidu Oreo Go dvojnásobný, a telefony za to budou vděčit optimalizaci systému a předinstalovaných aplikací.

Google do Androidu Go dodá úspornější verze Google Map, Google Asistenta, Gmailu a dalších. Paměťovou úsporu mezi plnohodnotnými a „Go“ aplikacemi můžete vidět v naší galerii. V systému bude předinstalována i aplikace YouTube Go, přes kterou si můžete do telefonu přes Wi-Fi stahovat videa pro pozdější prohlížení v offline režimu.

Přímo do systému byl integrován spořič dat, např. stránky prohlížené v Chromu předzpracuje server od Googlu ještě před tím, než jsou doručeny na mobilní zařízení. Ročně tak mají uživatelé v průměru ušetřit 600 MB dat, včetně možnosti kontroly datových toků na pozadí. Na palubě bude i aplikace Files Go, která se před pár dny dostala z betaverze. Správce souborů pomůže smazat přebytečné soubory a pročistit paměť.

Díky optimalizacím mají aplikace běžet o 15 % svižněji než kdyby na stejném „železe“ běžel plnokrevný Androidem Oreo. V telefonu nebude chybět obchod Google Play Go, který se od běžného Play bude lišit doporučeními na úspornější verze aplikací.

Rozdíly mezi Android One a Android Go Google již dříve zavedl platformu Android One, která se někomu může plést s nově představeným Android Go. Jaké jsou mezi oběma programy rozdíly? Android One je navržen pro výrobce, kteří chtějí dostat čistý Android na svá zařízení. Stanoveny jsou minimální specifikace telefonů, budoucí updaty systému obstará Google napřímo. Android Go umožní svižnější běh na těch nejlevnějších zařízeních, ovšem s určitými kompromisy. Nabídne úspornější verze aplikací a zřejmě i možnost přebarvit vzhled prostředí launchery různých výrobců. U telefonů s Android Go má být zachován důraz na cenu, mají však běhat o něco svižněji, než dříve.

Android Oreo (Go Edition) se na trh dostane ve verzi 8.1, a již nyní je k dispozici vývojářům a výrobcům. Je jen otázkou času, než se na trhu objeví první smartphony nižší třídy, které budou (konečně) běhat o něco svižněji, než dříve. Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že brzy nastane éra levných, přitom použitelných Androidů. Zařadíte se mezi jejich uživatele i vy?

Takto Google představil Android Oreo: