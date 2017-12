Android Oreo nedrží ani jednoprocentní podíl. Updaty telefonů jsou velmi pomalé

Google představil zatím nejnovější verzi Androidu, 8.0 Oreo, koncem srpna. Od té doby spustil aktualizace pro smartphony prodávané pod značkami Pixel a Nexus a nejnovější verzi systému zpřístupnil všem výrobcům Android smarpthonů. Jsou za námi tři a půl měsíce – zkusili byste si tipnout, jakou penetraci má Oreo mezi všemi dosud vydanými verzemi Androidu? Žádné fanfáry se nekonají, Oreo se ještě nepřehouplo ani přes jediné procento...

Informace vychází z pravidelných statistik Googlu, které vycházejí na vývojářském webu Androidu, nyní jsou vztaženy k začátku prosince. U současných smartphonů s Androidem zatím drtivě vede verze 6.0 Marshmallow (29,7 %), na druhém místě je Lollipop (5.0 a 5.1 dávají v součtu 26,3 %), třetí příčka patří loňskému Nougatu (7.0 a 7.1 dávají dohromady 23,3 %). Oreo drží podíl přesně 0,5 %, což je stejně jako u stařičkého Androidu Ice Cream Sandwich, který je na světě už nějaký ten pátek...

Poměrně velké procento patří dnes už dost zastaralému Androidu 4.4 KitKat, zbytek do sta procent shrnuje menší podíly dalších archaických verzí operačního systému Android. Znovu se tak ukazuje, že aktualizace smartphonů s OS Android jsou velmi pomalé. Updatů se většinou, a to s odstupem času, dočkají jen ty nejvybavenější modely, nižší a střední třída částo zůstává se stejnou verzí systému po celý životní cyklus, což se podepisuje i pod výše uvedenými podíly.

Google přitom před nedávnem představil již Android Oreo 8.1, Oreo pro chytré hodinky i verzi Oreo Go pro ty nejméně vybavené smartphony. Než se však systémové inovace dostanou k běžným „smrtelníkům“, trvá to doslova věčnost. Čím se může reputace Androidu alespoň trochu vylepšit? Možná bude stačit jen to, že výrobci v příštím roce (konečně) využijí Project Treble, čímž se osamostatní aktualizace jádra systému od updatů systémových ROM, které si jednotliví výrobci upravují sami. Problematice Project Treble jsme věnovali samostatný článek.

Android Oreo měl „spasit svět“, v tabulkách je však stále na nejnižších patrech:

Zdroj Developer.android.com via Engadget