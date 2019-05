Android Q předvádí užitečné triky i kouzla umělé inteligence. Betu můžete zkusit i vy

Android Q už je mezi beta testery od března, veřejně jej Google představil až dnes na konferenci I/O. Systém nepřináší revoluci, ale spoustu užitečných vychytávek zaměřených hlavně na uživatelský zážitek a bezpečnost.

Atraktivní novinkou je nativní podpora ohebných displejů, kdy se obraz přizpůsobuje obrazovce a umožňuje jej rozdělovat na libovolné části. Výhodou je plynulý přechod z malého displeje na velký. Spíše očekávanou formalitou je, že Android Q plně podporuje 5G sítě.

Z viditelných funkcí je tou nejzásadnější tmavý režim, který se v posledních měsících dostával do některých aplikací a teď už jej bude podporovat i sám systém. Live Caption: pustíte video a tahle funkce v reálném čase převádí řeč na text, který zobrazuje formou titulků. Vše offline, aniž by se audio posílalo někam na servery ke zpracování. To se bude hodit v rušeném prostředí, ale také neslyšícím. Stejná technologie je součástí funkce Live Relay, která neslyšícím umožní telefonovat – hlas protistrany se převádí na text, neslyšící si vše přečte, odepíše a Google text přečte zpět do telefonu.

Notifikace v Androidu Q dostaly chytré odpovědi, které na základě kontextu dokáží nabídnout krátké reakce či emoji. Nemusí však jít jen o odpovědi, ale například v případě přijaté adresy vám nabídne otevření mapy apod. Google i zde kladl velký důraz na to, že veškeré doporučení probíhá pouze na základě dat z vašeho zařízení.

Ostatně soukromí a zabezpečení je velkým tématem. Uživatel si nyní kromě přizpůsobení práv aplikací může libovolně měnit přístup aplikací k polohovým službám, případně umožnit aplikaci přístupu k poloze jen při jejím aktivním používání. Při podezřelém využívání polohy vás systém upozorní notifikací.

K loni představeným funkcím tzv. Digitální rovnováhy pro sledování a omezení aktivity na smartphonech letos přibude nová funkce Focus. Ta dočasně zablokuje rušivé aplikace a pomůže vám držet pozornost u jediné aplikace. Na podzim se Focus zpětně dostat dokonce i na loňský Android 9.0 Pie.

Google na konferenci prozradil, že zde jsou desítky dalších novinek, které souvisí s bezpečností nebo chováním systému. Například vylepšený systém bezpečnostních aktualizací, které již nevyžadují restart zařízení a umí se nainstalovat tiše na pozadí podobně jako klasické aplikace.

Konec teorie, jdeme do praxe. Google vypustil 3. veřejnou beta verzi, takže si Android Q můžete vyzkoušet i vy. Je dostupná pro 21 telefonů od 12 různých výrobců včetně všech modelů Google Pixel.