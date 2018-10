Androidové hodinky nejsou mrtvé. Huawei a LG chystají odpověď na Apple Watch 4

Přestože byly toho včera představeny letošní iPhony, hlavní hvězdou toho dne se staly chytré hodinky Apple Watch 4. Kromě Applu přitom letos představil konkurenceschopné chytré hodinky pouze Samsung. To se má přitom ještě v říjnu letošního roku změnit. Do boje o zákazníky chytrých hodinek se hodlají přihlásit výrobci jako LG nebo Huawei.

LG Watch W7

První přijde na řadu jihokorejské LG. Na své akci, kde bude představen také telefon LG V40 QThink, bychom se totiž měli dočkat také hodinek LG Watch W7. Půjde o první hodinky LG se systémem WearOS a hybridním ciferníkem (kombinace displeje a mechanických ručiček). Watch W7 nabídnou 1,2palcový displej s rozlišením 360 × 360 pixelů.

Hybnou silou bude zřejmě Qualcomm Snapdragon 3100 a 768MB RAM. 240mAh baterie by hodinkám měla umožnit až 100 dní v ultra-úsporném režimu bez využití WearOS a zhruba 100 hodin při plném využití WearOS. Ve výbavě by dále neměly chybět čipy NFC a GPS, přičemž vše by mělo být zabaleno do voděodolného těla z nerezové oceli a s certifikací IP68.

Huawei Watch GT

Zatímco LG ukazuje své nové hodinky v časově nepravidelných intervalech, Huawei každoročně představí jediný model. Po loňských Huawei Watch 2 nyní přichází na řadu Huawei Watch GT. Dle uniklých specifikacích by mělo jít o zdařilou evoluci, když Watch GT vsadí na 1,4palcový displej s rozlišením 454 × 454 pixelů, dále na Qualcomm Snapdragon 3100, a podobná by měla být i výbava co do 768MB RAM, 4GB vnitřní paměti a přítomnosti GPS, NFC nebo Bluetooth.

Huawei však chystá nabídnout u svých hodinek znatelně větší baterii s kapacitou 410 mAh (spolu s 5W nabíječkou). Výdrž by se proto měla pohybovat kolem 14 dní v případě využití pouze funkce hodinek, kolem 7 dní s využitím always-on displeje a až 20 hodin s aktivní GPS. Také model Watch GT poběží na systému WearOS, přičemž k představení Huawei Watch GT by mělo dojít dne 16. října 2018, a to po boku očekávaného modelu Huawei Mate 20 (Pro).

