Ani iPhony, ani počítače Mac. Uhádnete, o který produkt Applu je aktuálně největší zájem?

Společnost Above Avalon provedla výzkum, který měl za cíl zjistit zájem o daný produkt společnosti Apple po dva roky jeho existence na trhu od samotného zahájení prodeje. V součtu se kdysi největšímu zájmu dostalo iPadu, to však bylo už v letech 2010 až 2012. Aktuálně táhnout sluchátka AirPods, která v zájmu uživatelů překonaly nejen první iPhony (2007 až 2009), ale i Apple Watch (2015 až 2017).

Razantně se však zvedlo i jejich vyhledávání v Googlu. To oproti roku 2017 o závratných 500 procent. AirPody se přitom začaly prodávat v prosinci roku 2016 a aktuálně tak jde o dva roky starý produkt, který od svého představení nedostal žádné vylepšení ani jakoukoli aktualizaci. Jeho cena atakující částku 5 tisíc korun také jistě není nejnižší.

Růst prodejů ale neustále stoupá a to i přes to, že se čile spekuluje o nové generaci těchto sluchátek. Ta by se měla ukázat již na jaře tohoto roku. Aktuálně AirPody nosí již 25 milionů uživatelů, přičemž by se toto číslo během roku 2019 mělo zvednout o dalších 40 milionů. Jednalo by se tak o 90procentní meziroční nárůst prodejů.

Zdroj: 9to5mac.com