Ani sluchátka, ani reproduktor. Beamer vytvoří „zvukové bubliny“ kolem uší, zvuk slyšíte jenom vy

Doteď jsme měli na výběr dva způsoby, jak dostat zvuk z přehrávače do uší. Nahlas a veřejně pomocí reproduktorů, nebo diskrétně pomocí sluchátek. Izraelská společnost Noveto dnes přidává třetí možnost, kterou nazývá SoundBeaming.

SoundBeamer 1.0 je přístroj, který neustále sleduje polohu uší svého uživatele, vyrovná se s chůzí po místnosti i otáčením hlavy. Vysílá přesně zacílený ultrazvukový kužel, který kolem ucha formuje „zvukové kapsy“. Uživatel slyší jasný zvuk jako ze sluchátek, přitom má volné zvukovody, takže slyší i další zvuky přicházející z okolí.

Co se kvality reprodukce týče, Noveto slibuje špičkový zvuk, mluví o pohlcujícím zážitku a 3D prostoru. Platí to však pouze pro vnitřek bublin. V jejich bezprostřední blízkosti je slyšet slabý neidentifikovatelný hluk, ve větší vzdálenosti už je naprosté ticho. „Je to jako mít zvuk přímo v hlavě, ale bez sluchátek. Těžko se to popisuje, je to něco úplně nového,“ snaží se popsat zážitek Christophe Ramstein, CEO společnosti Noveto.

Využití takového systému je nasnadě: pohodlné poslouchání bez vyrušování okolí se hodí jak v domácnosti, tak v zaměstnání při videohovorech, navigační povely v autě může dostávat pouze řidič, líbit se bude i sportovcům na trenažérech, kde je nošení sluchátek obzvlášť nepohodlné.

SoundBeamer 1.0 má přijít na trh v prosinci 2021. Firma spolupracuje s partnery na integraci technologie do různých typů zařízení. Dovedete si představit televizi s obrazem rozděleným na čtvrtiny, kde každý z diváků poslouchá svůj vlastní zvukový kanál?