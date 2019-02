Ano, natočili jsme video o pozvánce na tiskovku. Je boží a Galaxy S10 bude také*

*Doufáme. A v Samsungu se za to modlí.

Po loňské evoluční S9 přinese Samsung Galaxy S10 razantnější změny. Z toho, co víme, vypadá skvěle, přitom hodně trumfů firma odhalí až na tiskové konferenci v San Francisku. Startuje ve středu 20. února ve 20:00, o půl hodiny později na MobilManii vyjdou předem připravené články, které novinky představí do nejmenších podrobností.

Meziroční pokles prodejů a zrychlující Huawei jistě Samsungu dělají starosti, a tak vkládá do S10 velké naděje. Vidět je to na telefonu samotném, ale třeba i na pozvánce, kterou do redakce poslal. Rovnou musím říct, že takhle nápaditou jsme ještě nedostali.

Pojďte s námi rozbalit tuhle galaktickou matrjošku a zrekapitulovat slavnou ságu rodu Samsung Galaxy S.