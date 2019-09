AnTuTu: iPhone 11 Pro suverénně drtí všechny Androidy, ale na loňský iPad Pro nestačí

S prvními testy iPhonů 11 máme jasno o přesnější výbavě. Jak ukázal benchmark AnTuTu, všechny tři modely nabídnou „pouze” 4 GB operační paměti. Zatímco u nejlevnějšího iPhonu 11 jde o navýšení o 1 GB, u modelů Pro navzdory spekulacím zůstala velikost stejná. Letos se tedy ještě více stírají rozdíly mezi nižší a vyšší řadou, což je vzhledem k cenovému rozdílu minimálně 9 000 Kč poměrně kontroverzní.

A jak telefony v benchmarku dopadly? Výsledky se pohybovaly mezi 455 až 462 tisíci body, měřeny přitom byly v Antutu V7 (V8 ještě pro iOS není) . Pokud by byly výsledky porovnatelné se stejnou verzí pro Android, tak by měly iPhony náskok více než 60 000 bodů proti prvnímu Asus ROG Phone 2. Výsledky ale nejsou 100% srovnatelné, což dokládá i to, že AnTuTu vede žebříčky pro Android a iOS zvlášť.

Pokud zůstaneme na iOS platformě, tak jde cca o 28% nárůst výkonu proti loňským modelům XS. Překvapivě se však ani s novým procesorem A13 Bionic iPhony nepřiblížili loňským iPadům Pro, které s vylepšeným procesorem A12X mají náskok skoro 100 000 bodů!