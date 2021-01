Antutu ví, jak vybavené mobily používáme. U Androidu vede jednoznačně verze 10

Google už dávno přestal zveřejňovat statistiku zastoupení jednotlivých verzí Androidu – poslední čísla pocházejí z května 2019. Alespoň díky Antutu si každého čtvrt roku můžeme udělat přibližnou představu o zastoupení jednotlivých distribucí Androidu na aktivních zařízeních, která prošla v daném období měřením tímto syntetickým benchmarkem.

Není to sice tak přesná statistika jako ta od Googlu, měřená podle přístupů do marketu s aplikacemi, ale pro základní představu o aktuální nejtypičtější výbavě chytrých telefonů s Androidem postačí. Antutu navíc přidává informace o velikosti a rozlišení displeje, velikosti vnitřní i operační paměti a počtu jader procesoru. Všechny tyto údaje dokáže během měření z telefonu vyčíst. Poslední data pocházejí z globálních měření ve čtvrtém kalendářním čtvrtletí, tzn. období od 1. října do 30. prosince 2020.

Typický androidový smartphone sledovaného období vypadal podle Antutu následovně: 6,5palcový displej s Full HD+ rozlišením, osmijádrový procesor od Qualcommu, 6 + 128 GB paměti a Android 10. Nutno podotknout, že údaje od Antutu nemusí zcela přesně vystihovat situaci na trhu, protože zejména majitelé starších a méně výkonných telefonů na nich testy benchmarku obvykle nezkoušejí a se zhoršenou dostupností aplikace po vyřazení z Google Play jsou čísla opět o něco méně vypovídající.