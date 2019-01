AOSMark známkuje výrobce. Který se nejlépe stará o aktualizaci Androidu?

AOSMark chce mapovat, jakým způsobem se výrobci starají o své telefony, jak často pro ně připravují novější verze Androidu. AOSMark skóre je počet aktualizací, které telefon dostal, přičemž se počítají ty verze, které navýší verzi API (tedy 7->7.1 ano, ale setinkový update na 7.1.1 už se nepočítá).

Z jednotlivých modelů se počítá skóre značky, počet updatů je zde vztažený ke stáří telefonů. Například AOSMark Sony 1,63 v praxi znamená, že vlajkové modely pravděpodobně dostanou dva zásadní updaty Androidu, levnější modely pravděpodobně pouze jeden. LG má skóre 0,83, což se dá interpretovat tak, že vlajkové modely dostanou jeden update, kdežto levné modely dožijí se stejnou verzí Androidu, se kterou se narodily.

Žebříček výrobců je k nahlédnutí na www.AOSMark.com, jednotlivá jména lze rozkliknout a dostanete se tak k seznamu konkrétních modelů. Nejlépe je na tom Google, i když při stupnici od 0 do 6 nevypadá jeho skóre 3,5 příliš světoborně. V seznamu telefonů však zjistíte, že Googlu jsou přičítány telefony počínaje prvním Pixelem, který byl představený před dvěma lety a třemi měsíci, takže počet tří updatů už nevypadá tak zle. O rok starší Nexus 6P je započítaný pod Huawei a má 4 plnohodnotné aktualizace.

Je problém v Huawei, nebo v databázi?

Je tedy zřejmé, že AOSMark je dlouhodobá záležitost, telefony k vyšším příčkám dozrávají a výrobci si musí renomé budovat celé roky. Druhé místo drží OnePlus, což je značka, která se od začátku chvástá příkladnou podporou svých telefonů a je dobré vidět, že to nejsou pouze fráze. Podobné je to s Nokií na třetím místě, která se kvůli příkladné podpoře telefonů zapojila do programu Android One.

Příliš dobře nevypadá pozice Samsungu a Huawei je vyloženě průšvih, ale pohled do seznamu mobilů napovídá, že databáze má ještě mezery. Ostatně potvrzuje to i nízká pozice Xiaomi, které na jaře 2018 vydalo obří update pro 30 modelů včetně Mi3, který byl představený v září 2013.

Zatím tedy AOSMark berme s rezervou, ale potenciál tu je a pokud budou tvůrci pilně plnit databázi, mohl by se z platformy stát důležitý nákupní argument pro výběr značky příštího telefonu.

iPhony a Síň slávy

Z výše napsaného je zřejmé, že AOSMark sleduje pouze smartphony s Androidem, autoři však v komentáři zmiňují, že Apple v tomto směru odvádí dobrou práci a iPhony by byly někde na 5 až 6 bodech.

Na titulní straně je k nahlédnutí také Šíň slávy pro 20 nejpilněji aktualizovaných telefonů. Té dominuje HTC One z někdejší Google Play Edice s pěti updaty.