Aplikace Air Matters zjistí kvalitu vzduchu a Phillips jej rovnou vyčistí

Co mají společného Ostrava a Šanghaj? Špatnou pověst o kvalitě ovzduší. Ale jak špatné to je právě tam a právě tehdy, když se někam chystáte právě vy? Můžete si pořídit některé z řady zařízení, ale různé typy měří různé veličiny a hlavně v různé kvalitě. Proč to ale neobejít aplikací, která bere data z profesionálních více než 10 000 monitorovacích stanic ve více než 50 zemích?

Philips na konferenci IFA Global Press Conference v Římě podpořil aplikaci jménem Air Matters (Android/Apple iOS a podívat se můžete i na webu). Firma s ní propojila své chytré čističky vzduchu Philips Smart Air Purifier, takže vám automaticky vyčistí vzduch aspoň doma, když znečištění venku překročí zadanou hranici. A podobně silné reference si aplikace může připsat také od dalších velkých jmen:

BMW a Toyota (informace o kvalitě ovzduší na palubních deskách automobilů)

Nike (integrace do fitness aplikace, která upozorní na případy zhoršené kvality vzduchu venku a doporučí sportovat uvnitř)

Blueair (čističky vzduchu, které dodají do aplikace Air Matters informace o kvalitě vzduchu u vás doma)

aMap (velká čínská mapová platforma zobrazuje informace o kvalitě ovzduší z platformy Air Matters)

Bosch (integrace Air Matters do firemního IoT)

Stačí vám takové reference k tomu, abyste aplikaci také vyzkoušeli? Jakou appku na kontrolu kvality ovzduší používáte vy?