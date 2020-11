Aplikace Facebook získává tmavý režim. Někteří uživatelé už ho mohou aktivovat

Tmavý režim je už téměř povinností pro každou významnější aplikaci. Zatímco v běžném zobrazení obsahuje většina hodně bílých ploch, tmavé režimy využívají černé a odstínů, aby šetřily zrak, ale také výdrž telefonu. Tmavý režim už obsahují oblíbené aplikace Messenger, WhatsApp nebo Instagram, nyní se do temných odstínů zbarví konečně i samotný Facebook.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP