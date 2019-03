Aplikace Spaceport Odyssey je vaše letenka do vesmíru. Zadarmo poučí i pobaví

Spaceport Odyssey je vzdělávací aplikace (zdarma pro Apple iOS), která zprostředkovává přístup k neuvěřitelnému množství informací o vesmíru a jeho výzkumu. Skupiny odborníků pak prostřednictvím skupin Viber Communities zvou další vesmírné nadšence k exkluzivním diskusím o vesmírných misích budoucnosti.

V aplikaci se můžete ponořit do interaktivního prostředí, v němž naleznete stovky hodin videí nabízející dvě možnosti vzdělání – mise, které uživatele postupně provází příběhy šesti unikátních postav a Mind Map s přístupem k vybraným vesmírným tématům. Zvládnutí jednotlivých misí umožní rozšiřovat vesmírné kolonie a získávat medaile.

Můžete také soupeřit s ostatními uživateli a zapojit se do diskusí v exkluzivních komunitách Viber Communities. Ty umožňují hlubší konverzace o vesmíru, biologii, výzkumu, robotice, aplikacích a vesmírném inženýrství. Nadšenci se mohou setkat a komunikovat s předními odborníky v jednotlivých oblastech. Zdarma si můžete stáhnout i speciální samolepky, které lze v rámci chatu Viberu používat, ale také vám umožní přístup do chat bota Space Challenges. Ten zábavnou formou představuje, co vás v aplikaci čeká.