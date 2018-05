Aplikace v mobilu, kryptoměny a žádné poplatky. Revolut vyráží i proti českým bankám

Fintechový start-up Revolut vstupuje do České republiky jako alternativa k tradičním bankám. Služba nyní nabízí plnou podporu české koruny, tuzemské i mezinárodní platby, nabíjení peněz či nákup kryptoměn. Čechům tímto chce nabídnout alternativu k tradičním bankám, bez byrokracie a poplatků.

Výhodou Revolut jsou nulové poplatky za platby i za výběr z bankomatů po celém světě a neplatíte ani za směnu mezi měnami (momentálně je jich 25) či kryptoměnami. K účtu v aplikaci si můžete nechat vystavit plastovou či virtuální platební kartou Visa/MasterCard. V případě prémiového účtu i disponibilní kartu, která pro nepravidelné platby vždy vygeneruje unikátní jednorázové platební údaje, za cílem ochrany vašich peněz. Možné je také sjednat pojištění k vašemu smartphonu a přibude i cestovní pojištění.

Poměrně novou službou jsou i tzv. Vaults (trezory), do kterých můžete pravidelně odkládat peníze na spoření, případně lze nastavit zaokrouhlování plateb na celé desetikoruny, přičemž doplatek se automaticky převede do Vaultu, a to jak ve výchozí měně, tak kryptoměně.

Revolut sídlící v Londýně nyní po pouhých 33 měsících od založení už má na kontě více než 2 miliony zákazníků, 30 tisíc v České republice a do konce roku jich chce 100 tisíc. Na oslavu vstupu do Česka umožní Revolut do 31. května objednat platební kartu zdarma. Nutností je však ověření dokladem totožnosti a dobití 300 Kč, které pak můžete libovolně využít. Revolut je zdarma ke stažení pro Android i Apple iOS.