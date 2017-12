Aplikaci Mapy.cz teď můžete mít na počítači. Funguje i bez přístupu k internetu

Seznam představil Mapy.cz pro Windows 10. Stáhnout je můžete rovnou z Microsoft Storu a oproti webové verzi mají navíc offline režim – podobně jako mobilní aplikace pro iOS a Android. Jediné, co ve srovnání s webovou aplikací chybí, je přihlášení k uživatelskému účtu. Zatím tedy nelze ukládat trasy do Batůžku, ale Seznam na synchronizaci pracuje a měla by se v aplikaci objevit brzy. Jinak lze plánovat trasy, výlety, prohlížet Panoramu atd.

Na Windows 10 se stanou přímou konkurencí map od Microsoftu, ten totiž poskytuje svou vestavěnou aplikaci Windows Mapy, která má offline režim zabudovaný přímo v systému a také je možné si stáhnout podklady pro celý svět. Oproti Seznam Mapám ale postrádají turistické podklady a podrobné lokální informace.

