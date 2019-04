Apokalypsa se nekonala, ale chyba v systému GPS přece jen uzemnila několik letadel

V sobotu 6. dubna došlo k přetečení čítače týdnů v systému GPS. Odborníci dopředu varovali, že může dojít k problémům, nikdo však nedokázal odhadnout, jak velké budou a kde všude se objeví. Dnes, s odstupem času lze říct, že katastrofické scénáře nenastaly, i když k několika incidentům došlo, o mnoha problémech (typu přestala fungovat letitá autonavigace) se ani nedozvíme a další případy se ještě mohou objevit s tím, jak lidé budou zapínat neupdatované přístroje.

ArseTechnica píše o několika letounech typu Boeing 777 a 787, které musely zůstat na zemi, protože neměly aktualizované navigační přístroje od firmy Honeywell. Přitom firma s dostatečným předstihem varovala před potenciálním problémem a vydala příslušné updaty.

V Evropě jde podle článku o jediný let KLM z Amsterdamu do Bogoty, který byl kvůli chybě zpožděn o sedm hodin. V Číně prý šlo o 15 zpožděných, nebo zrušených letů. Jeden z nich popisuje následující tweet:

Multiple Boeing 787s in China experienced GPS 20 years rollover issue. Some aircrafts have to be grounded waiting for an update. pic.twitter.com/IEFF2GHIt2