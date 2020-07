App Clips naučí iPhony používat funkce aplikací i bez jejich instalace

Apple v rámci iOS 14 představil App Clips. Novinku, která má zrychlit používání funkcí aplikací bez nutnosti jejich plné instalace. Hodit se to bude u produktů a služeb, které využíváme ojediněle, jako třeba zaplacení parkovného, vypůjčení sdílené koloběžky, objednání jídla nebo čehokoliv dalšího.



Zaplacení parkoviště, pronájem koloběžky, to vše s App Clips na iPhonu zvládneme rychle bez nutnosti instalovat celou aplikaci.

Clip automaticky stáhne pouze tu funkci aplikace, která je nutná k provedení dané akce. Namísto stahování celé aplikace, vytváření přihlašovacích údajů a zadávání údajů ke kreditní kartě klipy umožní přihlásit se pomocí Apple ID. Takové přihlášení je pak automaticky propojeno s účtem v Apple Pay.

Cílem App Clips je maximální jednoduchost a zaměření se vždy na jedinou klíčovou funkcionalitu původní aplikace. Jeden Clip by tak neměl přesáhnout velikost 10 MB. Pro instantní použití bude k dispozici i varianta App Clip Experience jejíž podkladem není aplikace, ale URL. Namísto webového prohlížeče se vám však URL zobrazí v podobě AppClip karty, kde budete mít rovnou naservírováno to, co potřebujete na jedno kliknutí.

Distribuce App Clips bude probíhat pomocí QR kódů, NFC štítků, nebo skrze odkazy v Safari či Apple Mapách. App Clips přitom mohou využívat stejných prvků jako plné aplikace, ať už jde o přístup k poloze, přihlašování skrze Sign with Apple či placení skrze Apple Pay.



App Clips se mohou dočasně ukládat i do knihovny aplikací. Proto Apple vymyslel novou odlišovací grafiku pro jejich ikonky

Přestože je App Clips koncipováno spíš pro jednorázové použití, Apple myslel i na variantu, že Clip třeba v blízkých dnech využijete znovu. Proto se vždy dočasně uloží do telefonu a bude k dispozici v knihovně aplikací. Po určité době bez spuštění se však sám odstraní. Na druhou stranu při přechodu na plnohodnotnou aplikaci se vám do ní rovnou přenesou data z používaného clipu.