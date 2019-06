Apple má dnes keynote. Startuje v 19 hodin, sledujte ji v našem online přepisu

Dnes startuje konference WWDC, nejdůležitější událost softwarové stránky ekosystému Apple. Představí se nové verze systémů pro telefony, hodinky, počítače a Apple TV. Také letos se proslýchá, že dostaneme i nový hardware, ale spekulace o nástupci iPhonu SE patří k těm divočejším. Novinek má být celá řada, všechny jsme je posbírali v tomto článku:

Vše se dozvíme při dnešní keynote, která začíná v 19:00 našeho času. Sledovat ji můžete na webu Applu, nebo v našem textovém přepisu níže.

19:00 Plánovaný start tiskové konference

16:30 Tim vstává ;-)

Mimochodem... Víte, co znamená Dub, dub? Viz video v Timově tweetu. Diskuze je vám k dispozici :-)

It’s a great day for an Apple keynote! See you in a few hours, developers! #WWDC19 pic.twitter.com/uoRhslrjH5