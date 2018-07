Apple AppStore dnes slaví 10 let. Tohle jsou nejstahovanější aplikace a hry všech dob

S blížícím se 10. výročím obchodu Apple AppStore server App Annie přišel se zajímavou statistikou historicky nejstahovanějších a nejvíce placených aplikací. AppStore má už více než dva miliony aplikací, které daly přes 170 miliard stažení. Na červnové keynote se Apple pochlubil, že vývojářům vyplatil již více než 100 miliard dolarů.

Kompletní žebříčky Top 10, najdete v galerii, ale vypíchnu vždy alespoň ty nejzajímavější. Nejstahovanějším hrám dominuje Candy Crush Saga, v příjmech ji však na druhé místo sesadila hra Clash of Clans. Populární byl také Fruit Nija, Angry Birds či Asphalt 8. Do žebříčku Top 10 nejvýdělečnějších her se za necelé tři roky provozu zařadili také Pokémon GO.

Mezi aplikacemi v počtu stažení jasně dominuje Facebook, který dokázal do TOP 5 vměstnat hned 4 vlastní aplikace: kromě Facebooku tam je také Messenger, Instagram a WhatsApp. V příjmech jasně dominují streamovací služby v čele s Netflixem, Spotify či Pandora Radio. Do TOP 10 se dostala také seznamka Tinder nebo HBO GO.

Pokud se počet stažení a příjmy z AppStore seřadí z pohledu států, nejvíce stahují a nakupují uživatelé z USA, Číny a Japonska. Do žebříčků se dostala také Velká Británie, Kanada Francie, či Německo.

