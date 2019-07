Apple AppStore slaví 11 let. Vývojářům vyplatil miliardy a pomalu pokukuje po předplatném

iPhone nedávno oslavil dvanácté narozeniny. Apple App Store dnes slaví jedenáct let. Ano, iPhone byl rok bez obchodu, který je dnes klíčovou součástí ekosystému. Rok si iPhone vystačil s webovými aplikacemi, rok byl iPhone pro smích kvůli své jednoduchosti. Přesto dokázal odstartovat přerod celého odvětví…



AppStore se za roky vzhledem velmi změnil. Takto vypadá dnes.

10. července 2008 dal Steve Jobs světu App Store. Na startu měl 500 aplikací, pouze čtvrtina byla bezplatná. Instalovat se dalo do iPhonu a iPodu touch. Hned za první víkend App Store zaznamenal 10 miliónů stažených aplikací a byl to pouze začátek ohromujících čísel. V roce 2010 k těmto zařízením navíc přibyl iPad, na který vzápětí začala vznikat také spousta aplikací. Kam jsme se za jedenáct let posunuli?

Dnes má Apple App Store na kontě kolem 200 miliard stažení a aplikací je zde podle jarních údajů cca 2,2 milionu. V posledních letech je tedy patrný zpomalující trend, už před třemi lety se totiž Apple pochlubil 2 miliony. Pomalejšímu růstu nepomohl ani fakt, že v posledních letech se AppStore rozštěpil a nabízí samostatný obsah pro iPhony, iPady, Apple TV a od podzimu se rozdělí i na AppStore pro hodinky Watch.

AppStore se za 11 let na trhu stal také zajímavým byznysem pro tisíce vývojářů a za ty roky jim vyplatil více než 100 miliard dolarů. Uživatelé se totiž u Applu nebojí za aplikace zaplatit. Jen za nejlepších 100 aplikací v prvním čtvrtletí tohoto roku lidé v AppStoru utratili 84 milionů dolarů. V případě konkurenčního Google Play Store, to bylo jen 51 milionů dolarů.



AppStore za prodeje aplikací vyplatil miliardy, nyní si s hrami pomalu oťukává systém předplatného. Apple Arcade už je součástí AppStoru nových systémů, spustí se na podzim.

Nejvíce si uživatelé v AppStoru oblíbili hry, které zde podle webu Statista tvoří skoro čtvrtinu všeho obsahu. Apple se poslední dobou rád chlubí, že AppStore je herní platformou pro miliardu uživatelů. Na podzim tedy, do AppStore přivítá i Apple Arcade, které umožní přístup k vybranému hernímu obsahu za jedno předplatné bez nutnosti jejich nákupu. Je tedy vidět, že AppStore se stále vyvíjí a bude zajímavé sledovat, kam se posune dál.