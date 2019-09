Apple Arcade nabídne nové „áčkové“ hry pro iOS. A to za 120 Kč měsíčně

Letošní podzimní Keynote Applu snad ani nemohla začít divněji. Celý svět čekal na představení nových iPhonů, a místo toho se na prezentačním plátně proháněla roztodivná žába nebo potápěč s realistickými zvuky, které byly nahrávány přímo pod vodou. Přesně tak začalo představování služby Apple Arcade, prvního mobilního herního předplatného, které na iOS zpřístupní nové exkluzivní mobilní hry bez reklam a in-game nákupů.



Apple Arcade bude fungovat na iPhonu, iPadu, Macu i na Apple TV. Začít hrát můžete třeba na iPadu a pokračovat v hraní můžete v iPhonu nebo v televizi

Těch bude při spuštění služby více než sto, a každý měsíc mají přibývat další. Ano, chápete správně. Arcade se netýká stávajících placených her, který mají již delší dobu vytyčeny zcela jasný finanční plán. Apple chce službou Arcade dát uživatelům „ochutnat“ prémiové hry, které s porovnání s freemium tituly často doplácí na úvodní pořizovací cenu, které mnohé zájemce odradí. Má to ale i druhou stranu mince. Apple chce jednoznačně pomoci vývojářům her, jejichž tituly by se v záplavě bezplatných her úplně ztratily.

Představení služby Apple Arcade:

Arcade tak nabídne úplně nové hry, což je lákadlo, ale současně také trochu krok do neznáma. Na druhou stranu, měsíční poplatek 4,99 USD (cca 120 Kč) je za neomezené hraní přijatelný, ještě když můžete Arcade hry hrát na iPhonu, iPadu, Apple TV nebo na Macu. Arcade navíc funguje v čistě offline režimu, internet potřebujete jen ke stažení her ze samostatně vyčleněné karty Arcade v AppStoru. V rámci rodiny můžete tituly z Apple Arcade sdílet až s dalšími pěti uživateli.



Her pro Apple Arcade má být v úvodu přes sto, a každý měsíc mají přibývat další

Mezi dodavateli her najdeme jen „indie“ vývojáře i známá studia Konami, Sega, Disney, LEGO nebo ustwo games, takže se můžete těšit na „áčkový“ herní obsah za měsíční paušál. Služba Apple Arcade bude spuštěna 19. září ve 150 zemích po celém světě. První měsíc používání služby bude na „rozkoukání“, tj. zdarma.