Apple Car Keys nahradí klasický klíč od auta. Funguje to i s vybitým iPhonem

Apple Car Keys je projekt, který má za cíl nahradit a vylepšit více než sto let starý koncept klíčku od automobilu. Odemykat budeme iPhonem nebo Apple Watch, první spolupracující automobilka je BMW, kompatibilní jsou modelové řady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M a Z4 vyrobené po 1. červenci 2020.

Postup je takový, že iPhone přiblížíte k NFC anténě a vůz se odemkne. Pak telefon položíte na nabíjecí podložku, stisknete tlačítko Start a motor naskočí. Na příští rok je oznámená nová generace založená na bezdrátové technologii Ultra Wideband, s ní bude moct iPhone zůstat v kapse/kabelce.

Stěžejní je bezpečnost, ale v tomto směru je Apple skvěle připravený. Klíček se ukládá do Apple Wallet a bez ověření přes Face ID se k němu nedostane nikdo nepovolaný. Kompatibilní jsou iPhony počínaje modelem XR a Apple Watch Series 5, pro příští generaci Car Keys založenou na Ultra Wideband je potřeba čip Apple U1, který mají až iPhony 11.

Skvělé je, jak charakter nové technologie posune možnosti klasického klíčku od auta. Kvůli kopírování už nemusíte do servisu, stačí udělit práva dalšímu uživateli. Klíč jde poslat přes iMessages, může jít o plný přístup, nebo si můžete pohrát s nastavením, takže se nabízí spolupráce s kurýrní službou, která se dostane pouze do kufru, aby tam uložila zásilku, ale s autem neodjede. Teenagerovi s ještě mokrým řidičákem můžete omezit maximální rychlost apod. Stejně tak lze klíč kdykoliv zablokovat, v případě ztráty telefonu to lze udělat vzdáleně přes iCloud.

Myslelo se i na případy, kdy se iPhone/hodinky vybijí. V takovém případě jde auto odemknout ještě pět hodin po vypnutí. Apple to blíže nevysvětluje, patrně však jde o to, že se přístroje nevypínají při naprosto vybitém akumulátoru, takže je zbylá energie použita k napájení obvodů potřebných pro odemčení auta.